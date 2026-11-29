Serie A, il Sassuolo ferma il Napoli sullo 0-0 e aggancia la Fiorentina
Termina senza reti la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli, valida per la tredicesima giornata di Serie A. La formazione di Massimiliano Allegri non riesce a sfondare il muro eretto dai neroverdi, bravi a chiudere gli spazi e a limitare le iniziative offensive degli azzurri. Il Napoli gestisce maggiormente il possesso del pallone, senza però riuscire a concretizzare la propria superiorità territoriale. Il risultato non si sblocca neanche nella ripresa.
Un risultato che interessa da vicino anche la formazione di Paolo Vanoli, sconfitta in mattinata dall'Udinese. I neroverdi di Roberto D'Aversa interrompono la serie di sconfitte consecutive e salgono a quota nove punti, raggiungendo proprio la Fiorentina in classifica. Il Napoli, invece, manca l'occasione di dare continuità alla vittoria contro il Torino e si porta a quota 19.
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