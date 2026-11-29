La classifica aggiornata di Serie A: l'Udinese aggancia la Fiorentina
La Fiorentina perde ancora, stavolta a Udine, e si fa agganciare in classifica proprio dalla squadra di Zanetti. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, che vede i viola a +1 sulla zona retrocessione così come i bianconeri:
Lazio 35 (13)
Inter 32 (13)
Roma 30 (12)
Milan 27 (12)
Como 26 (12)
Frosinone 23 (13)
Juventus 21 (12)
Bologna 19 (13)
Napoli 18 (12)
Cagliari 16 (12)
Genoa 16 (13)
Atalanta 15 (12)
Torino 14 (13)
Monza 10 (12)
Lecce 10 (12)
Fiorentina 9 (13)
Udinese 9 (13)
Sassuolo 8 (12)
Parma 8 (13)
Venezia 7 (13)
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Udinese-Fiorentina 1-0, le pagelle: è notte fonda per tutti, Gonçalves e De Gea esclusidi Tommaso Loreto
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Tommaso LoretoUdine spartiacque, anche per il tecnico, ma il terzo allenatore sarebbe un (altro) fallimento della società. Su Tudor e Andreazzoli, per ora, nessuna valutazione in corso
Pietro LazzeriniIl rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?
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