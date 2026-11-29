Alle 18 tocca a Roma-Monza: le formazioni ufficiali del match
La Serie A non si ferma e alle 18 all'Olimpico scendono in campo Roma e Monza per la sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Juric. Queste le scelte ufficiali del match:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Mangas; Mota, Robinson; Varela Allenatore: Ivan Juric
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