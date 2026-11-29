Pellegrino: "Io buona partita? Non sono d'accordo. Il momento è duro"

A DAZN dopo la sconfitta contro l'Udinese, parla così l'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino: "L'approccio secondo me è stato giusto, poi abbiamo sbagliato e non siamo riusciti a pareggiare la partita e neanche a ribaltarla. Possiamo fare meglio e creare più occasioni".

Qual è la sua posizione in campo? E come state vivendo questo momento?

"La mia posizione è dare aria alla squadra e stare al centro dell'attacco essendo un punto di riferimento. Il momento è duro. Non siamo messi bene e non vogliamo stare in questa situazione. La settimana di lavoro così diventa difficile ma solo lavorando potremo uscirne e lo faremo".

Non vorrebbe qualcuno in appoggio?

"Non sono d'accordo con i complimenti perché non ho fatto una buona partita. Magari un appoggio potrebbe aiutare ma ora sono sincero, dovrei riguardarla con la testa fredda per non fare un'analisi sbagliata".