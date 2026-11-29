Fiorentina, avanti (per ora) con Vanoli: il tecnico resta sulla panchina viola
Paolo Vanoli resta, almeno per il momento, l'allenatore della Fiorentina. Nonostante l'ennesima sconfitta in campionato, maturata al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, la società viola ha deciso di non intervenire sulla guida tecnica. La posizione dell'allenatore rimane inevitabilmente delicata, alla luce di una situazione di classifica sempre più preoccupante e di una squadra che continua a non dare segnali di ripresa.
Per adesso però non sono previsti scossoni: il tecnico di Varese resta alla guida della squadra e toccherà a lui far uscire la Fiorentina dalla palude in cui si è infilata dopo le due sconfitte consecutive. All'orizzonte ci sono altri due appuntamenti delicati contro Cagliari e Parma, partite nelle quali la squadra viola non potrà più permettersi passi falsi.
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