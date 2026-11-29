Pillon su Udinese-Fiorentina: "Hanno potenziale entrambe. C'è tempo"

Il tecnico, Giuseppe Pillon, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com soffermandosi anche sull'incontro di oggi tra Udinese e Fiorentina: "Il campionato è ancora lungo. Entrambe hanno il giusto potenziale per rialzarsi in classifica".

A proposito di Serie A, le è piaciuta Inter-Genoa?

"A parte i primi minuti in cui il Genoa ha avuto delle occasioni non c’è stata partita. E l'Inter ha meritato la vittoria senza esitazioni".

Come si supera una sconfitta così pesante?

"Il Genoa deve andare avanti e archiviare questa partita. E farne tesoro, assolutamente".