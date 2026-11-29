Pillon su Udinese-Fiorentina: "Hanno potenziale entrambe. C'è tempo"
Il tecnico, Giuseppe Pillon, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com soffermandosi anche sull'incontro di oggi tra Udinese e Fiorentina: "Il campionato è ancora lungo. Entrambe hanno il giusto potenziale per rialzarsi in classifica".
A proposito di Serie A, le è piaciuta Inter-Genoa?
"A parte i primi minuti in cui il Genoa ha avuto delle occasioni non c’è stata partita. E l'Inter ha meritato la vittoria senza esitazioni".
Come si supera una sconfitta così pesante?
"Il Genoa deve andare avanti e archiviare questa partita. E farne tesoro, assolutamente".
Pubblicità
News
Udine spartiacque, anche per il tecnico, ma il terzo allenatore sarebbe un (altro) fallimento della società. Su Tudor e Andreazzoli, per ora, nessuna valutazione in corsodi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Udine spartiacque, anche per il tecnico, ma il terzo allenatore sarebbe un (altro) fallimento della società. Su Tudor e Andreazzoli, per ora, nessuna valutazione in corso
Copertina
Pietro LazzeriniIl rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?
Luca CalamaiLa Fiorentina che vorrei: bocciati Ferrari e Vanoli, Paratici confermato ma sotto un Direttore generale alla Marotta, Prandelli d.t. e Baldini allenatore
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com