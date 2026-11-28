La classifica di Serie A dopo gli anticipi: è bagarre in cima
Si muove la classifica in testa dopo gli anticipi del sabato di Serie A. Le vittorie di Lazio e Inter portano 3 punti importanti alle compagini in chiave scudetto in attesa che giochino le altre, mentre dietro si avvicina al Como il Frosinone e soprattutto in zona salvezza resta tutto come prima viste le sconfitte di Venezia venerdì e Parma e Genoa oggi. Questa la classifica aggiornata di Serie A:
1. Lazio 35 (13 partite giocate)
2. Inter 32 (13)
3. Roma 30 (12)
4. Milan 27 (12)
5. Como 26 (12)
6. Frosinone 23 (13)
7. Juventus 21 (12)
8. Bologna 19 (13)
9. Napoli 18 (12)
10. Genoa 16 (13)
11. Cagliari 16 (12)
12. Atalanta 15 (12)
13. Torino 14 (13)
14. Monza 10 (12)
15. Lecce 10 (12)
16. Fiorentina 9 (12)
17. Parma 8 (13)
18. Sassuolo 8 (12)
19. Venezia 7 (13)
20. Udinese 6 (12)
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