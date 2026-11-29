Zanetti gongola: "Limitata la Fiorentina a un tiro e mezzo, abbiamo fatto bene"

Queste le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell'Udinese, in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Lo stadio viene dalla nostra parte se ce lo portiamo con l'atteggiamento giusto, altrimenti diventa ostile per darti la sveglia. I ragazzi lo hanno capito, dobbiamo ricreare una certa magia e sono molto soddisfatto. Dall'altra parte sono ancora un po' arrabbiato per non aver chiuso la gara nel primo tempo. La tieni in bilico, forse il gol era regolare, non ho ben capito cosa sia successo. Poi, sul loro unico tiro, rischi la beffa. Ci sono quindi ancora alcuni aspetti da migliorare, però i ragazzi mi stanno seguendo e questo è importante. Il cammino è ancora lungo, questa è la base per crescere, ma credo che la strada sia tracciata. Su Lovric il discorso è molto chiaro: l'ho chiesto a Verona per ben due volte e quando è arrivato sono andato via, ora me lo sto godendo. Ho grande stima delle sue capacità tecniche, abbina il gioco con e senza palla, ma soprattutto ha un cuore grande. Kabasele è un altro ragazzo di cui parliamo poco e che ha fatto due ottime gare. Stanno aiutando la squadra a uscire da una situazione non semplice. La rivalsa è di Lovric, non mia. Sono contento del suo spirito, ma non sono sorpreso".

Si sta alzando il livello di competitività della squadra?

"Sì, e non è finita. Dobbiamo recuperare giocatori importanti per avere altri dualismi. Stiamo giocando con due punte non di ruolo, ma la squadra sta interpretando bene le cose, attaccando in modi diversi. È chiaro che Davis e Gueye spostano gli equilibri nella competizione all'interno della squadra. Al di là dei nomi, però, quando la squadra tocca il fondo le gerarchie si azzerano e chi gioca è perché se lo merita. Magari non vedrete sempre la stessa squadra tutte le settimane".

L'assenza di attaccanti di ruolo può portare a sprecare la mole di gioco prodotta. È un aspetto che la preoccupa?

"Non mi preoccupa finché subiamo poco. Nelle ultime due gare siamo stati una delle squadre che ha concesso meno e vinto più duelli. Penso che questa squadra, con le qualità che ha, possa sempre trovare uno o due gol, però bisogna chiudere la porta: se si subisce una caterva di gol non si va lontano. Per ora possiamo sopperire con l'organizzazione di squadra, poi è ovvio che avere o meno i due attaccanti sposta gli equilibri. Quando andiamo sulle corsie e in altre situazioni si sente l'assenza della punta di peso, però non cerchiamo alibi: non è che se manca un attaccante non si può vincere la partita. L'importante è il concetto di squadra e oggi, da questo punto di vista, siamo stati di alto livello. Affrontavamo una squadra in difficoltà, ma con tanta qualità. Limitare la Fiorentina a un tiro e mezzo significa che abbiamo fatto bene di squadra".