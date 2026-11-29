Piccinetti: "La Fiorentina prenda subito Acerbi, senza aspettare gennaio"
L'ex Fiorentina Claudio Piccinetti, intervenuto a RTV38 dopo la sconfitta dei viola contro l'Udinese, ha invitato la dirigenza gigliata a intervenire immediatamente sul mercato degli svincolati: "La Fiorentina deve prendere subito Francesco Acerbi, senza aspettare gennaio. In questo momento c'è bisogno di un giocatore di esperienza, di personalità, che sappia guidare il reparto difensivo. Con le assenze di Pongracic e Viery, la squadra è in difficoltà e Acerbi potrebbe dare una mano importante. La Fiorentina non può permettersi di aspettare ancora".
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