Viola, respinta la prima offerta del Como per Kean: servono 45 mln
Il futuro di Moise Kean resta uno dei principali temi del mercato della Fiorentina, ma il club viola sembra avere le idee chiare: secondo la Repubblica (ediz. Firenze), per iniziare una vera trattativa servirà un’offerta di almeno 45 milioni di euro. La prima proposta ricevuta era molto più bassa: 5 milioni subito e altri 25 milioni successivamente, con obbligo di riscatto, per un totale di circa 30 milioni. Una cifra ritenuta insufficiente dalla Fiorentina, che non vuole prendere in considerazione operazioni troppo lontane dalla propria valutazione dell’attaccante.
Il futuro dell'attaccante resta aperto
Il club resta quindi fermo sulle proprie richieste e vuole tutelare il valore tecnico ed economico di Kean. Allo stesso tempo, però, la società si prepara a valutare eventuali nuove proposte, soprattutto considerando l’inizio ormai imminente della stagione. Il futuro del centravanti resta dunque aperto, ma la posizione viola è chiara: solo un’offerta nell’ordine dei 45 milioni potrebbe convincere la Fiorentina ad aprire concretamente la trattativa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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