Ieri il debutto nella Sampdoria di Lorenzo Paratici, figlio del ds viola

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Nella sfida di ieri tra Cremonese e Sampdoria, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia e terminata con la vittoria dei padroni di casa per 2-0, ha fatto il suo esordio con la maglia blucerchiata un giovane attaccante classe 2008. Si tratta di Lorenzo Paratici, figlio del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, che ha così mosso i primi passi nel calcio professionistico.

Il percorso di crescita del ragazzo

Nato a Torino e prossimo a compiere 18 anni nel mese di ottobre, l'attaccante è arrivato alla Sampdoria dopo l’esperienza nel settore giovanile della Roma. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Under 18 giallorossa, mettendosi particolarmente in evidenza dal punto di vista realizzativo: 12 gol in 13 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione e confermato le sue qualità sotto porta. L’esordio in Coppa Italia rappresenta quindi un altro importante passo nel suo percorso di crescita, dopo le ottime prestazioni offerte nel vivaio della Roma.

Questo il momento del suo debutto, pubblicato su Instagram da Sportmediaset: