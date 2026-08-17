Calhanoglu elogia la Fiorentina: "Sta comprando tanti giocatori forti"

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L'Inter si prepara all'esordio ufficiale in questa stagione che sta per iniziare. La squadra di Cristian Chivu ha vissuto un'estate con diversi cambiamenti in seno alla rosa, ma che ha visto anche tante conferme per quella che è la colonna vertebrale dei campioni d'Italia. Fra le certezze dei nerazzurri c'è Hakan Calhanoglu che ha parlato ai microfoni di BeINSports in vista della nuova stagione tirando in ballo anche la Fiorentina.

Ecco le riflessioni in merito del turco: "Sarà un gran bel campionato la prossima Serie A, ci sono squadre come l'Atalanta e altre, che stanno crescendo e che stanno comprando bei giocatori come la Fiorentina. Le critiche arrivano sempre da fuori, da giocatore non condivido quello che dicono, per me è nella top 3 dei campionati con Premier League e Liga".