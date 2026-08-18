Previsto rilancio del Como per Kean. Serve anche per le liste Uefa
Moise Kean al Como avrebbe un ruolo da assoluto protagonista. Nei colloqui con la dirigenza, è stato proprio Cesc Fabregas a indicare per primo il nome dell’attaccante italiano come rinforzo ideale per il reparto offensivo. L’allenatore spagnolo considera infatti Kean un giocatore di spessore internazionale, capace di dare qualità ed esperienza a una squadra che si prepara ad affacciarsi per la prima volta ai massimi livelli del calcio europeo. L’eventuale arrivo dell’attaccante della Fiorentina avrebbe un peso importante anche in ottica Champions League.
Il peso delle liste Uefa
Kean è infatti italiano ed è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, caratteristiche che lo renderebbero particolarmente prezioso nella composizione delle liste UEFA. Al momento, il Como può contare sul solo Liberali come giocatore utile sotto questo aspetto. Per Fabregas, dunque, Kean rappresenterebbe non soltanto un rinforzo di qualità per l’attacco, ma anche un elemento strategico per affrontare una stagione storica per il club. Il Como sembra quindi intenzionato a fare sul serio per provare a portarlo in Lombardia.
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