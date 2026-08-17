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Viola liberi: De Gea e la sua Edurne si godono le bellezze di Firenze
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David De Gea ed Edurne sempre più innamorati a Firenze e di Firenze. I giocatori della Fiorentina si stanno godendo i giorni liberi concessi da Fabio Grosso dopo la vittoria con il Benevento e molti hanno approfittato per godersi l'ultimo sprazzo di vacanza (tra gli altri Mastantuono e Dragusin a Forte dei Marmi, Pongracic a Malta) ma c'è anche chi è rimasto in città.
Come il portiere David De Gea che è stato raggiunto dalla moglie Edurne, cantante molto famosa in Spagna e impegnata nella tv spagnola. E in queste ore proprio lady De Gea ha postato le foto di pranzi e passeggiate romantiche a Firenze, in particolare a Ponte Vecchio.
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Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
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Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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