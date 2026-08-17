Social Viola liberi: De Gea e la sua Edurne si godono le bellezze di Firenze

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David De Gea ed Edurne sempre più innamorati a Firenze e di Firenze. I giocatori della Fiorentina si stanno godendo i giorni liberi concessi da Fabio Grosso dopo la vittoria con il Benevento e molti hanno approfittato per godersi l'ultimo sprazzo di vacanza (tra gli altri Mastantuono e Dragusin a Forte dei Marmi, Pongracic a Malta) ma c'è anche chi è rimasto in città.

Come il portiere David De Gea che è stato raggiunto dalla moglie Edurne, cantante molto famosa in Spagna e impegnata nella tv spagnola. E in queste ore proprio lady De Gea ha postato le foto di pranzi e passeggiate romantiche a Firenze, in particolare a Ponte Vecchio.