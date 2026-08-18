Da Croci a Mastantuono, è una Fiorentina sempre più giovane

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A soli 16 anni e 43 giorni, Federico Croci è entrato nella storia della Fiorentina. Contro il Benevento, il classe 2010 è diventato il più giovane giocatore ad aver esordito in una gara ufficiale con la maglia viola. Un record che esalta il talento del giovane, ma che soprattutto conferma la volontà del club di puntare sui ragazzi come una risorsa importante per il presente e per il futuro. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina sta infatti costruendo una rosa sempre più giovane.

Un percorso già iniziato e poi valorizzato

Nella scorsa stagione era la settima squadra più giovane della Serie A, con un’età media di 25,8 anni, mentre il mercato estivo ha portato a Firenze diversi prospetti interessanti: Mastantuono, Oulai, Valdepenas, Jimenez, Viery e Atta. A questi si aggiungono giocatori come Dragusin, Pellegrino, Joao Mario e Ndour, a conferma di una strategia basata su talento, qualità e margini di crescita. L’esordio da record di Croci rappresenta così il simbolo di una Fiorentina che vuole investire sui giovani senza rinunciare alla competitività.