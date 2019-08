VIOLA, Col Napoli l'età media più bassa della Serie A

Come riporta transfermarkt.it con una grafica - e come raccontato anche su queste pagine, leggi QUI - la formazione della Fiorentina scesa in campo contro il Napoli è stata la più giovane di tutta la Serie A, con un'età media di 23,4 anni. Secondo in questa speciale classifica si è classificato l'Hellas Verona a 24 anni di media e terzo il Milan con 25. Di seguito la tabella.