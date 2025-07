Frendrup nella lista della Fiorentina? Il patron del Genoa: "Se arriveranno offerte le valuteremo"

vedi letture

Il centrocampista del Genoa, Morten Frendrup, è uno dei centrocampisti da tempo nella lista della Fiorentina, anche se al momento non è un nome caldo per la mediana. Oggi della sua eventuale cessione (e di quella di De Winter, gioielli rossoblù) ha parlato il patron del Genoa, Dan Sucu: "Cedere De Winter e Frendrup? Non lo escludo, se arriveranno offerte le valuteremo. Ciò che conta è il Genoa, l’obiettivo non è certo spartirsi dividendi ma aumentare il valore del club. Di sicuro costruiremo una squadra sempre più competitiva.

Va ricordato che le risorse derivate da cessioni dello scorso mercato estivo, come quella di Gudmundsson, sono state utilizzate dalla precedente proprietà per necessità contingenti e per l’iscrizione al campionato 2024/2025, mentre le operazioni di mercato di questa estate servono e serviranno a sostenere solo ed esclusivamente il nostro club nella suo percorso di progressiva crescita e stabilità”. Lo riporta il Secolo XIX.