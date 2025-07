Il centrale Lucchesi pronto al ritorno in B: si alza il pressing del Palermo per lui

Dopo l’esperienza dello scorso anno in Serie B con la Reggiana, il difensore centrale Lorenzo Lucchesi sembra pronto a fare ritorno nella cadetteria. Complice la folta concorrenza nel reparto arretrato della Fiorentina, il giovane talento è finito nel mirino di diverse squadre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi ha compiuto passi significativi nella trattativa, individuando in Lucchesi la prima scelta per rinforzare la difesa con un profilo giovane.

Tuttavia, il principale obiettivo dei rosanero resta il più esperto Mattia Bani. Anche la Sampdoria resta vigile sulla situazione e potrebbe contendere.