Stefano Pioli e la clip di bentornato da parte della Fiorentina: quanti ricordi

La Fiorentina ha voluto dare il suo personale bentornato a Stefano Pioli con una breve clip video diffusa sui propri canali ufficiali. Nel filmato, vengono mostrate alcune foto in movimento di Pioli vestito con la maglia viola da calciatore, a testimonianza del suo legame storico con il club. A queste si alternano immagini che ripercorrono la sua ultima esperienza sulla panchina della Fiorentina, nel biennio 2017-2019, un periodo importante che ha lasciato per certi aspetti un segno nella storia recente della squadra. Un modo emozionante per accogliere nuovamente l’allenatore e sottolineare il suo ritorno in riva all’Arno.