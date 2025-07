Lecce, i tre nomi di Panteleo Corvino per l'attacco se dovesse partire Krstovic

Il Lecce comincia a guardarsi attorno per il post Nikola Krstovic. Con il numero 9 montenegrino che potrebbe lasciare il Salento, il club è al lavoro per cercare un sostituto. Secondo Sky Sport, in lizza per il club dell'ex dg viola Pantaleo Corvino ci sono Nikola Stulic dello Charleroi, ma anche Geubbels del San Gallo e Kevin Carlos del Basilea.