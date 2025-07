Rovella, niente Fiorentina né cessione: la Lazio ha deciso che non si muoverà

vedi letture

Nicolò Rovella non si muoverà dalla Lazio. La volontà del club biancoceleste è chiara riguardo al centrocampista classe 2001, seguito in questa sessione di trattative da più squadre, tra cui anche la Fiorentina: l'ex Genoa e Juventus è stato riscattato obbligatoriamente in questa finestra di mercato per una cifra fissata tempo fa in 50 milioni di euro, somma che oggi rappresenta anche il prezzo minimo per qualsiasi trattativa.

Un’eventuale cessione, ribadisce il Corriere dello Sport, non è in programma. L’Inter, che sembrava un pericolo concreto, ha già fatto sapere di non essere interessata: Marotta, vincolato ai limiti imposti da Oaktree, ha confermato la fiducia in Calhanoglu, destinato a restare salvo sorprese. La Fiorentina aveva provato a esplorare la pista ma sul nascere si è vista stroncare, come le altre pretendenti al giocatore, ogni possibilità.