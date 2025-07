Manchester United, Onana va ko: salterà l'amichevole contro la Fiorentina

Brutte notizie per il Manchester United e per André Onana: il portiere camerunese non prenderà parte alla tournée estiva negli Stati Uniti a causa di un infortunio ai muscoli posteriori della coscia. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il giocatore rischia uno stop compreso tra le sei e le otto settimane, mettendo a serio rischio la sua presenza per la prima giornata di Premier League, in programma il 17 agosto contro l’Arsenal. Scontata, a questo punto, l'assenza dell'estremo difensore nel test amichevole del 9 agosto all'Old Trafford tra i Red Devils e la Fiorentina.