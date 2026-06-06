Ufficiale Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas: c'è il comunicato

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Pochi minuti fa è arrivata la nota ufficiale del Besiktas che ha comunicato l’inizio dell’avventura di Vincenzo Italiano sulla propria panchina: "Il Besiktas ha raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano, che ricoprirà il ruolo di tecnico della prima squadra. Il contratto è stato firmato fino al termine della stagione 2027/2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Besiktas, augurandogli ogni successo".