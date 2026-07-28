Sondaggio viola per Sebastiano Esposito. Il Cagliari chiede più di 20 milioni

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Secondo quanto riportato da TMW, tra le squadre che hanno effettuato un sondaggio col Cagliari per Sebastiano Esposito ci sarebbe anche la Fiorentina. Oltre a Napoli, Atalanta, Como e Roma infatti, anche i viola si sarebbero informati sul giocatore riscattato dai sardi nelle scorse settimane.

La valutazione però del giocatore è molto alta, dopo che il presidente Giulini lo aveva assimilato al valore di Roberto Piccoli, acquistato proprio dalla Fiorentina per 25 milioni più bonus. L'eventuale operazione dunque potrebbe concludersi solo davanti a una proposta superiore ai 20 milioni e, fino a questo momento, nessuna società che ha mostrato interesse ha approfondito le discussioni anche a causa dei potenziali costi.