Da Viery a Dragusin e adesso Valdepenas: la rivoluzione in difesa

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Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, se c'è un reparto, in casa viola, dove sta avvenendo una rivoluzione vera e propria (tanto auspicata dalla piazza fiorentina) è la difesa. Intanto Pietro Comuzzo si trasferirà al Torino in prestito con diritto. Quanto ai nuovi arrivati, ecco Dragusin e Viery, ma la Fiorentina ha cercato e trovato la ciliegina sulla torta: si chiama Victor Valdepenas, classe 2006 del Real Madrid di fatto bloccato dai viola.

Le altre situazioni

Il Torino ha messo gli occhi anche su Niccolò Fortini, poi c'è la situazione di Dodo, per adesso di calma apparente e infine da monitorare anche Marin Pongracic. Altra variabile, passata forse inosservata: Eman Kospo, classe 2007, difensore bosniaco ex Barcellona arrivato dalla Masia l'estate scorsa e parcheggiato per tutto l'anno in Primavera. Fabio Grosso ne ha bloccato la cessione e lo ha portato in ritiro in Inghilterra, dove lo valuterà.