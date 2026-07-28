Soulé resta in uscita dalla Roma: gli agenti lo hanno proposto al Milan

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Matias Soulé è uno dei nomi di attaccanti circolati negli ultimi giorni in chiave Fiorentina, con i viola che avrebbero pensato a lui vista la volontà della Roma di cederlo nel corso di questa sessione di mercato.

Secondo Fabrizio Romano però, i viola non sarebbero l'unica opzione in Serie A perché gli agenti dell'argentino lo avrebbero proposto anche al Milan, alla potenziale ricerca di un sostituto di Rafa Leao se il portoghese dovesse essere ceduto nelle prossime settimane.