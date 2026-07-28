Il riscatto di Comuzzo è alto: Cairo non conferma quasi mai i prestiti

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Questa mattina Tuttosport dedica ampio spazio all’operazione tra Fiorentina e Torino che porterà Pietro Comuzzo in Piemonte. La cifra concordata per il riscatto - 20 milioni di euro - è comunque molto alta per gli standard granata. Negli ultimi anni, salvo rare eccezioni rappresentate dai giocatori i cui riscatti erano fissati a cifre basse, Cairo a fine stagione ha sempre fatto tornare alla base tutti i giocatori arrivati a titolo temporaneo, provando al massimo a riprenderli a un prezzo scontato.

Le eccezioni di Cairo

Ma ci è riuscito pochissime volte. Il quotidiano fa i nomi di Vlasic e Lazaro, tra i pochi calciatori a essere stati alla fine acquistati. Tornando a Comuzzo, il difensore classe 2005 dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani per poi diventare a tutti gli effetti un nuovo tesserato del Torino con cui inizierà la sua nuova avventura.