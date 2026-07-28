Non solo Mancini nuovo ct: Malagò pronto ad affidarsi a Ranieri come direttore tecnico

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E' Claudio Ranieri il nome che ha in mente Giovanni Malagò per il ruolo di direttore tecnico dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il presidente della Figc sta stringendo i tempi dopo il no di Chiellini e dopo le ultime vicissitudini in chiave Nazionale che hanno esposto la federazione a forti critiche.

Ranieri ha lasciato la Roma nel corso della passata stagione e adesso non ha un ruolo. L'idea di Malagò di affidargli la gestione della Nazionale era già circolata prima dell'arrivo di Maldini e, ora, dopo le dimissioni e il fallimento di altre trattative per il ruolo di ct, è proprio lui l'uomo a cui la Figc vorrebbe affidare il rilancio azzurro. A riportarlo è Sky Sport.