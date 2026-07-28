Il Trabzonspor prende Mitongo: sul nuovo Lukaku c'era anche la Fiorentina

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Secondo quanto riportato dai media turchi, la Fiorentina ha seguito con interesse l'attaccante classe 2008 Rene Mitongo, considerato in Belgio come il nuovo Romelu Lukaku. Lo Standard Liegi ha trovato in queste ore l'accordo per la sua cessione al Trabzonspor, che oltre ad aver potenzialmente superato la concorrenza dei viola, ha superato anche quella del Como, sulle tracce del giocatore da giorni.