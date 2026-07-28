L'obiettivo Bjerkebo allontana l'Italia: "Mi vedrei bene in Bundesliga"

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Isak Bjerkebo è stato uno dei primi nomi circolati per la Fiorentina per il ruolo di esterno offensivo. Il classe 2003 di proprietà del Sirius in Svezia è stato poi seguito con interesse anche da Lazio e Parma ma per il momento non ha cambiato maglia pur mandando messaggi chiari, almeno sulla volontà di cambiare maglia: "Non so cosa succederà - ha dichiarato a Fotbollskanalen - Potrei farmi male o chissà cos'altro. Se non si coglie l'occasione quando arriva... dipende da cosa accadrà a me e anche al Sirius".

Poi rispondendo su quale dei campionati europei potrebbe essere il più adatto per lui ha risposto così: "Direi la Bundesliga. Lì giocano un calcio offensivo e sfruttano spesso il contropiede. Se qualcuno si è interessato dalla Germania? Non si sa mai".