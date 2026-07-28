Dal boom iniziale ai vari problemi: il saliscendi di Comuzzo a Firenze

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Il Corriere Fiorentino oggi si sofferma su Pietro Comuzzo in procinto di trasferirsi al Torino. Il quotidiano scrive che se sarà un arrivederci o un addio lo dirà solo l’estate del 2027. Il legame con la Fiorentina si interrompe così: difficile a dirsi se sorprendentemente o meno, visti i vari saliscendi che hanno caratterizzato la sua permanenza in viola. Il centrale friulano è arrivato a Firenze nel 2018, erano ancora i tempi dei Della Valle e di Corvino. Il ragazzo ha collezionato 91 presenze da professionista, in un percorso iniziato ad appena 18 anni sotto la guida di Italiano nella stagione 2023-24 e suggellato dal boom con Palladino, con 18 gare da titolare delle prime 20 del campionato seguente.

I problemi in viola

Poi però è sopraggiunta l’altra faccia della medaglia con diverse idee tattiche proposte dai tanti allenatori passati per la panchina viola. Alcuni problemi di salute e gli altalenanti risultati di squadra hanno fatto il resto, fino al perdere importanti posizioni nelle gerarchie dopo prestazioni non proprio esaltanti.