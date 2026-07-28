Il West Ham vuole Solomon per sostituire Summerville ma la Fiorentina resta un'opzione

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Solomon è finito nel mirino del West Ham retrocesso in Championship. La Fiorentina però resta un'opzione per l'attaccante israeliano

Il futuro di Manor Solomon continua a tenere banco con il Tottenham che, nonostante l'impiego estivo legato a infortuni e assenze legate al Mondiale, non lo confermerà in vista della prossima stagione. La Fiorentina continua a essere un'opzione confermata anche dai media israeliani, ma nelle ultime ore anche una squadra inglese si sarebbe fatta avanti per il giocatore.

Il West Ham vuole Solomon per sostituire Summerville

Secondo Sport5, il West Ham retrocesso in Championship avrebbe pensato a lui per sostituire Summerville, ceduto per 64 milioni di euro all'Al Hilal solo pochi giorni fa. Lo stesso Solomon ne aveva già preso il posto al Leeds United e il giocatore israeliano ha già avuto un'esperienza importante nella seconda serie inglese. Non più tardi di ieri però, il suo agente ha dichiarato di voler mantenerlo sul livello dei top5 campionati europei, allontanando almeno momentaneamente l'ipotesi di un passo indietro nella sua carriera.