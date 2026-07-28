Mastantuono proposto alla Juve. La posizione dei bianconeri

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Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus è alla ricerca di un trequartista e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Brahim Diaz. Il fantasista del Real Madrid è considerato da Luciano Spalletti il profilo ideale per agire tra le linee e dare qualità alla manovra offensiva. Ai bianconeri è stato proposto anche Franco Mastantuono dal suo entourage.

La posizione della Juve

Al momento il talento argentino non rappresenta la priorità della Juventus, ma potrebbe scalare le gerarchie nelle battute finali del mercato se le altre operazioni non dovessero andare a buon fine. Su Mastantuono si è mossa con decisione anche la Fiorentina, che al momento appare la destinazione più concreta, pur dovendo fare i conti con alcuni interessamenti provenienti dalla Premier League.