Malagò rompe gli indugi sul nuovo ct e conferma: "Sto parlando con Mancini"

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Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha deciso di rompere gli indugi dopo la mancata nomina di Pirlo come nuovo ct della Nazionale e le conseguenti dimissioni di Maldini e Leonardo. Secondo quanto riporta TMW, il numero uno della federazione, avrebbe ammesso al consiglio federale di "parlare con Mancini" con l'ex commissario tecnico pronto a tornare in sella dopo l'addio nel 2023 ma soprattutto dopo la vittoria dell'Europeo nel 2020.