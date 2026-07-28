Annunciati gli allenatori del settore giovanile: tante conferme e un nuovo innesto

Annunciati gli allenatori del settore giovanile: tante conferme e un nuovo innestoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 13:58News
di Redazione FV

La Fiorentina ha annunciato poco fa la squadra di allenatori che guideranno il settore giovanile dopo l'annuncio di qualche settimana fa di Aurelio Andreazzoli come nuovo tecnico della Primavera. 

Marco Capparella viene confermato alla guida dell'U18, mentre Enrico Cristiani "sale" in U17 con i classe 2010, mentre Mattia Balestracci sale in U16. L'unico nuovo innesto sarà Fabio Zaza, che approda alla Fiorentina nell'U15 dopo aver guidato i pari età del Bologna. 