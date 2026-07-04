Veronica Squinzi: "Grazie a Grosso, in un anno ci riportati in Serie A"

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L’ad del Sassuolo, Veronica Squinzi, ha preso la parola a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Alberto Aquilani: “Ci tenevo ad essere presente per dare il benvenuto al nuovo allenatore. l club sta vivendo una nuova era, una nuova fase della propria storia e desidero ringraziare moltissimo Giovanni Carnevali per lo straordinario lavoro di questi 13 anni e il percorso che ha portato avanti con grande determinazione ha veramente fatto cambiare la storia di questo club e di questa società.

Desidero ringraziare Fabio Grosso che ci ha riportato in A dopo un solo anno. lo e mio fratello Marco, che è attualmente vicepresidente del club, abbiamo voluto assumere dei ruoli direttamente perché vogliamo essere ancora più vicini e garantire la continuità che non è mai venuta meno in tutti questi anni, prima con i miei genitori, ora con me e mio fratello e tutta la famiglia, siamo vicini alla società e continueremo a farlo".