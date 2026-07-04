Canada-Marocco, ecco le formazioni ufficiali del match: c'è David titolare
Canada e Marocco scendono in campo per il primo ottavo di finale del Mondiale. La squadra guidata da Marsch arriva al match dopo la vittoria di misura contro il Sudafrica. Dall'altra parte, la selezione marocchina è reduce dalla vittoria ai rigori contro l'Olanda. Il Ct canadese cambia tre uomini rispetto all'undici che ha battuto il Sudafrica. Tra gli assenti anche Alphonso Davis, che partirà ancora dalla panchina dopo i 15' nell'ultima sfida. Il Marocco, invece, conferma la formazione schierata contro l'Olanda, tranne l'infortunato Riad: al suo posto giocherà Halhal. Di seguito, le formazioni ufficiali di Canada-Marocco.
CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Fougerollos, Laryea; Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed; David, Oluwaseyi. Ct: Marsch
MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati