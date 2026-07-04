Canada-Marocco, ecco le formazioni ufficiali del match: c'è David titolare

Canada-Marocco, ecco le formazioni ufficiali del match: c'è David titolareFirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 18:40News
di Redazione FV

Canada e Marocco scendono in campo per il primo ottavo di finale del Mondiale. La squadra guidata da Marsch arriva al match dopo la vittoria di misura contro il Sudafrica. Dall'altra parte, la selezione marocchina è reduce dalla vittoria ai rigori contro l'Olanda. Il Ct canadese cambia tre uomini rispetto all'undici che ha battuto il Sudafrica. Tra gli assenti anche Alphonso Davis, che partirà ancora dalla panchina dopo i 15' nell'ultima sfida. Il Marocco, invece, conferma la formazione schierata contro l'Olanda, tranne l'infortunato Riad: al suo posto giocherà Halhal. Di seguito, le formazioni ufficiali di Canada-Marocco.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Fougerollos, Laryea; Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed; David, Oluwaseyi. Ct: Marsch

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi