Ufficiale

Gubbio, annunciato l'arrivo di Baroncelli a titolo definitivo dalla Fiorentina

Gubbio, annunciato l'arrivo di Baroncelli a titolo definitivo dalla FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 12:00News
di Redazione FV

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Gubbio ufficializza l'arrivo di Leonardo Baroncelli dalla Fiorentina. Classe 2005, il prodotto del settore giovanile viola firma definitivamente col club di Serie C dopo averci già giocato in prestito la scorsa annata. Ecco l'annuncio:

"As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Acf Fiorentina a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Baroncelli.
Nato a Firenze il 13 Agosto 2005 Leonardo torna definitivamente in rossoblù dopo l'esperienza della scorsa stagione che lo ha visto scendere in campo in 19 gare di campionato. A Leonardo il più cordiale bentornato nella famiglia rossoblù".