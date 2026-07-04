Ufficiale
Gubbio, annunciato l'arrivo di Baroncelli a titolo definitivo dalla Fiorentina
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Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Gubbio ufficializza l'arrivo di Leonardo Baroncelli dalla Fiorentina. Classe 2005, il prodotto del settore giovanile viola firma definitivamente col club di Serie C dopo averci già giocato in prestito la scorsa annata. Ecco l'annuncio:
"As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Acf Fiorentina a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Baroncelli.
Nato a Firenze il 13 Agosto 2005 Leonardo torna definitivamente in rossoblù dopo l'esperienza della scorsa stagione che lo ha visto scendere in campo in 19 gare di campionato. A Leonardo il più cordiale bentornato nella famiglia rossoblù".
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