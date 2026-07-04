Capo Verde cede all'Argentina dopo 120', la Colombia piega il Ghana: ecco gli ottavi

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Si è completato nella notte italiana il quadro degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Gli ultimi due pass disponibili sono andati ad Argentina e Colombia, che hanno raggiunto le altre quattordici nazionali già qualificate. L'Albiceleste ha dovuto faticare più del previsto per superare Capo Verde, imponendosi 3-2 ai supplementari al termine di una sfida combattuta e piena di gol stupendi: onore alla piccola nazionale africana che ha portato Messi (autore di un gol splendido che ha sbloccato la gara e dell'assist finale a Romero) e i campioni del mondo in carica quasi ai rigori, andando vicina anche al clamoroso vantaggio sfiorato nei supplementari. Mentre la Colombia ha avuto la meglio sul Ghana grazie a un successo di misura (1-0), conquistando così l'accesso al turno successivo.

Gli ottavi di finale scatteranno questa sera, sabato 4 luglio, con Canada-Marocco alle ore 19 e Paraguay-Francia alle 23. Domenica 5 luglio spazio a Brasile-Norvegia (ore 22), mentre nella notte tra domenica e lunedì, alle 2, si giocherà Messico-Inghilterra. Lunedì 6 luglio sarà la volta di Portogallo-Spagna (ore 21), seguita nella notte da Stati Uniti-Belgio (martedì 7 luglio alle 2). Il programma si concluderà martedì 7 luglio con Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle 22, gare che definiranno il quadro dei quarti di finale.