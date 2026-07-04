Ancora caldo l'asse con la Fiorentina per il Gubbio: piace anche Bertolini
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Dopo l'arrivo in via ufficiale di Leonardo Baroncelli, il Gubbio continua a guardare in casa Fiorentina per rafforzare il proprio organico in vista della prossima stagione da giocare ancora in Serie C. Come riporta il Corriere dell'Umbria, gli occhi del club rossoblu sono finiti anche su Gabriele Bertolini, fantasista classe 2006 vincitore dello scudetto Primavera con la Fiorentina di Galloppa. Il profilo rientra nei piani della società di voler ringiovanire la rosa e puntare su ragazzi validi che possano dare un futuro solido al Gubbio.
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