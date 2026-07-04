Tavares al Porto, passi avanti per la chiusura. Fiorentina e Besiktas defilate

vedi letture

Potrebbe esserci presto l'affondo del Porto su Nuno Tavares. L'esterno sinistro della Lazio, reduce da un'annata difficile e costellata di infortuni in biancoceleste, è sul mercato e sul suo conto si è affacciata nei giorni scorsi anche la Fiorentina. Ciononostante, sono i portoghesi i più vicini al giocatore: come riporta Sportitalia, la società lusitana ha fatto passi avanti e c’è stato l’avallo tecnico di Francesco Farioli, tecnico dei Dragoes, per un trasferimento al Porto dalla Lazio.

Operazione che parte da una base di 20 milioni, adesso serve il definitivo placet del presidente Villas Boas. Il Besiktas ci ha provato, sapeva di non avere il gradimento totale di Tavares, per questo motivo ha virato su Outtara per lo stesso ruolo, chiudendo l’operazione con il Monaco. Al portoghese si è interessata anche la Fiorentina nei giorni scorsi.