Belghali, non solo Fiorentina e Bologna: su di lui c'è anche l'Udinese

vedi letture

C'è anche l'Udinese sulle tracce di Rafik Belghali. Lo riporta il Messaggero Veneto, scrivendo che l'esterno scaligero è diventato ora uno dei principali obiettivi dei friulani. Il Verona, forte di un contratto in scadenza nel 2029, non ha intenzione di fare sconti e valuta il cartellino non meno di 12 milioni di euro.

Una cifra superiore anche alla valutazione di mercato stimata da Transfermarkt, mentre il giocatore avrebbe già manifestato la volontà di lasciare il club dopo la retrocessione in Serie B. La concorrenza ai bianconeri non manca, con Fiorentina e Bologna che seguono da tempo il laterale algerino e potrebbero presto entrare nel vivo della trattativa.