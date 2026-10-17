Le formazioni ufficiali di Venezia-Napoli: fischio d'inizio alle 15

Le formazioni ufficiali di Venezia-Napoli: fischio d'inizio alle 15FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:40News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Venezia-Napoli, gara valida per la settima giornata di campionato il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 15.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Giovane, McTominay; Hojlund