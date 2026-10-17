Primavera, il primo tempo di Albinoleffe-Fiorentina finisce 0-2

Si chiude sul risultato di 2-0 in favore della Fiorentina Primavera il primo tempo della sfida in trasferta contro l’Albinoleffe. I viola, guidati da Aurelio Andreazzoli, sono riusciti a portarsi avanti di due reti nella prima frazione di gioco, mostrando concretezza sotto porta e sfruttando al meglio le occasioni create. A sbloccare il risultato ci ha pensato Jallow al 19’, bravo a finalizzare un’azione nata da un dialogo con Martini, che ha permesso ai gigliati di trovare il vantaggio e indirizzare la gara sui binari favorevoli.

Il raddoppio con Corduneanu

La Fiorentina ha poi continuato a spingere, riuscendo a trovare anche il gol del raddoppio grazie a Corduneanu, che ha insaccato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Croci. Due reti importanti per la formazione viola, che va così all’intervallo con un vantaggio di due gol e la possibilità di gestire la seconda parte della gara partendo da una posizione favorevole. L’Albinoleffe sarà chiamato a reagire nella ripresa per provare a riaprire la sfida, mentre la Fiorentina Primavera cercherà di difendere il risultato e, se possibile, consolidare ulteriormente il proprio vantaggio.