L'ex obiettivo viola Zirkzee nel mirino di Como e Napoli per gennaio
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Il mercato invernale si avvicina e Como e Napoli mettono nel mirino un attaccante che la Fiorentina ha provato a prendere questa estate, prima di virare su altri obiettivi, ossia Joshua Zirkzee. Il giocatore che si era messo in luce nel Bologna è approdato al Manchester United nel 2024 ma, complice il poco spazio, la Fiorentina come detto ha provato a riportarlo in serie A. Fallita la trattativa con i viola, a gennaio due squadre, secondo quanto riporta Sky, potrebbero portarlo in A. Si tratta come detto del Como, viste le difficoltà incontrate da Kean e l'infortunio che non ne garantisce ancora l'impiego, e del Napoli, in caso di Lorenzo Lucca.
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