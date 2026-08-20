Valdifiori: "Il centrocampo viola è molto forte. Atta, colpo straordinario"

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Mirko Valdifiori, ex centrocampista ora allenatore, ha parlato del centrocampo della Fiorentina: "È un reparto molto ricco dove Atta rappresenta un colpo straordinario. Penso che abbia un talento incredibile e ampi margini di miglioramento. Stiamo parlando di un reparto che forte sia per l'immediato che per il futuro".

Poi parlando di Kean: "È un attaccante da almeno 15 gol a stagione ma se dovesse partire il club saprà come rimpiazzarlo. Credo che un giocatore come Pinamonti possa fare al caso di Grosso e della Fiorentina, l'allenatore lo conosce bene. Vendendo Kean, i viola spenderebbero decisamente meno per un profilo che sarebbe funzionale per la stagione che sta per iniziare".