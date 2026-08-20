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Calamai: "C'è una dead line per Kean? Se giocasse a Roma non potrà più essere ceduto"

Calamai: "C'è una dead line per Kean? Se giocasse a Roma non potrà più essere ceduto"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:30Radio FirenzeViola
di Giacomo A. Galassi

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", è tornato sulla questione Kean: "Tanta elettricità per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, ma secondo me tutto ruota attorno alla decisione che potrà prendere Kean sull'interesse del Como. Tutti ci chiediamo quale sia la dead-line per accettare un'eventuale offerta per il giocatore, ma dico la mia: se lunedì scenderà in campo all'Olimpico, a quel punto sarebbe veramente difficile se non impossibile un suo addio. Magari sperando che possa segnare contro la squadra giallorossa"

Il CNB di oggi: