Vitale: "Kean andrà via e mi dispiace. Fortini tornerà in viola"

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Pino Vitale, storico dirigente e opinionista, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio Firenzeviola ripartendo dal mercato della Fiorentina: "Mi dispiace che Kean se ne vada via. Penso che abbiano deciso insieme con la Fiorentina. I viola stanno cercando un'altra punta dopo aver preso Pellegrino. Però fino ad oggi la Fiorentina, è la squadra che, per i suoi obiettivi, è quella che si è mossa meglio di tutti. Ha abbassato il monte ingaggi, ha fatto una squadra giovane che può far divertire e sognare i tifosi. Il Como ha speso tanto ma ha 10 giocatori da piazzare. La Fiorentina ha scelto un'altra politica, ovvero di dare i giocatori al primo che alzava la mano. Alla fine tutti non possono restare e quindi hanno deciso di dare via i giocatori anche alle condizioni degli altri".

Cosa pensa dell'operazione Fortini?

"Fortini ha trovato il Torino, che però ha un presidente che crede di essere il più furbo di tutti perché non vogliono mai spendere. Da quelle parti, se una gallina alla fine della stagione non fa almeno 5 o 6 uova, stai tranquillo che non pagheranno il diritto di riscatto. Però giustamente la Fiorentina doveva liberarsi del giocatore e quindi ha trovato un accordo. Sono stati bravi a rinnovargli il contratto, perché se tornerà un giocatore importante, tornerà poi alla Fiorentina".

Sul mercato delle punte?

"Per me Kean ha un valore di 40 milioni. Alle cifre del mercato attuale, per esempio, Pellegrino a 25 è stato preso bene. Oggi il mercato delle punte non è facile, devi indovinarla. La Fiorentina se perde Kean fa giocare Pellegrino titolare e mi aspetto che cerchino uno caro come Lucca che non arriverà perché il Napoli chiede troppo. Kean ha parlato sia col tecnico che col direttore che conosce da tempo. Goretti ha fatto capire che il giocatore è sul mercato e son convinto che troveranno una soluzione. La cessione di Piccoli per dire è stata una grande operazione. Mentre Icardi penso che sia un giocatore che abbia finito i colpi per il grande calcio e sarebbe troppo caro. Farei più una scommessa su un giocatore giovane".

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