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L'ex settore giovanile della Fiorentina Pitti va al Grosseto, il comunicato

L'ex settore giovanile della Fiorentina Pitti va al Grosseto, il comunicatoFirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 14:15News
di Redazione FV

Il Grosseto rinforza la propria difesa con un giovane profilo cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina Il club biancorosso ha ufficializzato l'arrivo di Enea Pitti, terzino sinistro classe 2005. Questo il comunicato del club toscano: "US Grosseto 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Enea Pitti. Difensore classe 2005 originario di Poggibonsi, Pitti è un terzino sinistro duttile, utilizzabile anche come difensore centrale. In carriera vanta esperienze nei settori giovanili di Fiorentina e Cesena, prima del salto nei Professionisti col Carpi: l’anno scorso ha vestito la maglia degli emiliani in Serie C. Benvenuto a Grosseto, Enea!