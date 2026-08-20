Ufficiale
L'ex settore giovanile della Fiorentina Pitti va al Grosseto, il comunicato
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Il Grosseto rinforza la propria difesa con un giovane profilo cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina Il club biancorosso ha ufficializzato l'arrivo di Enea Pitti, terzino sinistro classe 2005. Questo il comunicato del club toscano: "US Grosseto 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Enea Pitti. Difensore classe 2005 originario di Poggibonsi, Pitti è un terzino sinistro duttile, utilizzabile anche come difensore centrale. In carriera vanta esperienze nei settori giovanili di Fiorentina e Cesena, prima del salto nei Professionisti col Carpi: l’anno scorso ha vestito la maglia degli emiliani in Serie C. Benvenuto a Grosseto, Enea!
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Dagli inviatiMastantuono: "Avevo tante offerte ma il progetto Fiorentina mi ha convinto più di tutti"
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1 Fortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russa
Copertina
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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