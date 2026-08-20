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Termina la telenovela Orsolini in casa Bologna: ha firmato fino al 2031

Termina la telenovela Orsolini in casa Bologna: ha firmato fino al 2031FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:44News
di Redazione FV

Dopo una telenovela iniziata diversi mesi fa, il Bologna ha annunciato il rinnovo di contratto di Riccardo Orsolini fino al giugno del 2031. Il giocatore classe '97, arrivato nel capoluogo emiliano nel 2018, diventa così una vera e propria bandiera del club dove, con questo rinnovo, potrebbe militare per più di 10 anni. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031". 